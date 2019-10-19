خوفا من أن يفضح أمره، قتل أب ابنته طعنًا بسكين، بعدما علم أنها قامت بتصويره خلال معاشرته لها جنسيًا، حيث أظهرت الفيديو لأحد أقاربها بهدف التدخل لإثناء والدها عن ممارسة الرذيلة معها.

كانت الفتاة متزوجة من أحد أقاربها وانفصلا بسبب الخلافات الأسرية المستمرة بينهما، ثم انتقلت للعيش في بيت والدها، والذي اعتاد على معاشرتها معاشرة الأزواج، ما دفعها لشكوى والدها لأحد أقاربها، وأطلعته على فيديو قامت هي بتصويره خلسة أثناء مضاجعة والدها لها، إلا أن الفيديوهات لم تنتشر ولم تُعلن للعامة، فعلم الأب ما تضمره له ابنته، فقتلها طعنا بالسكين.

وعن العقوبة القانونية المتوقعة على مرتكب هذه الواقعة، قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، إنه هذه الحالة تعد جناية، ويتوافر بها مبدأ الإصرار والترصد، موضحا أن العقوبة القانونية المتوقعة عليه تصل إلى الإعدام.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على أن "كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

كما أكد الدكتور مدحت عبدالحليم استاد القانون الجنائي لـ"الوطن"، أن الأب توجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي يعاقب عليها القانون بالإعدام شنقا، موضحا أن ذلك وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات "كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بالعثور على إحدى السيدات مقتولة بمنزلها بمساكن قرية درنكة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "ع.م.ع" نجار مسلح ومقيم مساكن درنكة دائرة المركز، وبسؤاله قرر بوفاة نجلته "آ.ع.م" ربة منزل "مطلقة"، وأسفرت خطة البحث عن تورط الأب في الواقعة، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة وأنه ارتبط بعلاقة جنسية معها قائلا: "أصلها عاملة زي الأجانب"، ثم قرر قتلها بعدما علم بافتضاح أمره.

وباشرت النيابة تحقيقات موسعة في الواقعة، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلة لبيان سبب وكيفية الوفاة، واستمعت لأقوال المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.