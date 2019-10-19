"أصلها عاملة زي الأجانب".. هكذا برر "الأب القاتل" نجار مسلح، ارتكابه معاشرته وقتله لابنته "المُطلقة" بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، بعدما طلبت من أحد أقاربها التدخل لإثناء والدها عن ممارسة الرذيلة معها.

التحريات والتحقيقات في الواقعة كشفت عن مفاجآت عدة، كان أولها أن الفتاة كانت متزوجة من أحد أقاربها وانفصلا بسبب الخلافات الأسرية المستمرة بينهما، ثم انتقلت للعيش في بيت والدها، والذي اعتاد على معاشرتها معاشرة الأزواج.

التحريات: المتهم سيئ السمعة يتعاطى المواد المخدرة

كما كشفت التحقيقات، أن الابنة المجني عليها اشتكت والدها لأحد أقاربها، وأطلعته على فيديو قامت هي بتصويره خلسة أثناء مضاجعة والدها لها، إلا أن الفيديوهات لم تنتشر ولم تُعلن للعامة، فعلم الأب ما تضمره له ابنته، فقتلها طعنا بالسكين، ودلت تحريات أجهزة البحث الجنائي، أن المتهم سيئ السمعة يتعاطى المواد المخدرة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بالعثور على إحدى السيدات مقتولة بمنزلها بمساكن قرية درنكة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "ع.م.ع" نجار مسلح ومقيم مساكن درنكة دائرة المركز، وبسؤاله قرر بوفاة نجلته "آ.ع.م " ربة منزل "مطلقة"، وأسفرت خطة البحث عن تورط الأب في الواقعة، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة وأنه ارتبط بعلاقة جنسية معها قائلا "أصلها عاملة زي الأجانب"، ثم قرر قتلها بعدما علم بافتضاح أمره.

وباشرت النيابة تحقيقات موسعة في الواقعة، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلة لبيان سبب وكيفية الوفاة، واستمعت لأقوال المتهم، وأمرت بـ حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.