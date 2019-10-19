أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في حالة ترك أحد الأشخاص الصلوات المفروضة متعمدا، وذلك خلال تدوينه نشرتها الدار، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

وقالت "الإفتاء"، إنه يجب على من ترك صلوات مفروضة متعمدًا، أن يقضيها، ولا يجوز له أن يؤخر قضاءها إلا لعذر، ويستحب لمن ترك صلوات مفروضة لعذر النسيان ونحوه، أن يسارع في قضائها كلما تيسر له ذلك، بما يتيسر له من الوقت والكيفية.

وأضافت الدار "عن سيدنا أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.. رواه البخاري".