أصيب مساء اليوم السبت 4 سائحين بولنديين، بإصابات متفرقة في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق "مرسى علم- شلاتين" جنوب البحر الأحمر.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا بحادث تصادم أتوبيس رقم 240825 سياحة البحر الأحمر بسيارة نقل، وذلك بمنطقة الكيلو 65 جنوب مدينة مرسى علم.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وأكد مصدر طبي أن الإصابات جاءت ما بين خلع بالكتف، وسحجات وكدمات، وجروح واشتباه كسر بالساعد اليسرى، وتم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تجاه موقع الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.