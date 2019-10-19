نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو جديدا بعنوان "ذاكرة الأمة"، ترصد فيه أهم الأحداث التي حدثت مثل تلك الأيام في هذا الشهر، والتي كان لها أثر بالغ في حياة المصريين، وذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع "يوتيوب".

والحدث الأبرز في شهر أكتوبر على مدار التاريخ، هو تحقيق مصر نصرًا تاريخيا في 6 أكتوبر 1973 على قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهو يوم العبور العظيم لمصر، حيث تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف.

وأوضح التقرير، أن حرب أكتوبر ملحمة وطنية وعسكرية بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات استعادت من خلالها مصر كل شبر من أرضها، كما استشهد السادات 6 أكتوبر عام 1981 أثناء احتفال مصر بنصر أكتوبر، حيث طالته يد الغدر، وأقيمت جنازته في 10 أكتوبر 1981، ودفن بالقرب من مكان استشهاده بجوار قبر الجندي المجهول.

وفي 3 أكتوبر عام 1955 قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بافتتاح معرض القوات المسلحة بالجزيرة، وضم المعرض الأسلحة والمعدات المستخدمة في الجيش.

وفي 3 أكتوبر عام 1959 حضر عبدالناصر الاحتفال بمعركة رشيد وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا، وافتتاح متحف رشيد الذي يحتوي على وثيقة تاريخية عن استسلام قائد الحملة البريطانية.