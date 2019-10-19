أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنّه سيبعث إليه برسالة، مساء اليوم، يطلب فيها إرجاء موعد بريكست.

وقال مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنّ توسك وجونسون تشاورا هاتفيا، موضحا أنّ "رئيس الوزراء أكّد أنّ الرسالة ستوجّه إلى توسك اليوم".

وأضاف المصدر: "سيباشر توسك في ضوء ذلك مشاورات مع القادة الأوروبيين حول كيفية الرد. قد يستغرق هذا الأمر بضعة أيام".

ويأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس العموم البريطاني، اليوم، في تحوّل مفاجئ، تعديلا يلزم الحكومة بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر الجاري، وهو ما سارع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى رفضه.