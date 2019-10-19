للمرة الثامنة في أقل من أسبوع.. سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب بالعقار 141 الحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الحريق نشب فيه حريق للمرة الثامنة، فى أقل من أسبوع، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن العقار الذى نشب فيه الحريق، مكون من طابق أرضي و5 طوابق، ويضم العقار دار أيتام، بها 11 طفلا.

وشرحت التحريات والتحقيقات التى قادها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مالك العقار ووالدته يقيمان أيضا فيه، وأن الحرائق كانت في شقق مختلفة بالعقار.

وأوضحت التحريات أنه بمجرد تلقى بلاغات الحريق، انتقلت سيارات الإطفاء وضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل وقوع إصابات، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة وقررت انتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحرائق المتكررة.