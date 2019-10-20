محامي راجح المنسحب: اعتذرت "بعد إلحاح الناس".. والمتهم أقل من 18 عاما

قال المحامي محمد الحسيني، المحامي المنسحب من الدفاع عن محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم في قضية مقتل محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إن تحريات النيابة أثبتت أن عمر المتهم محمد راجح أقل من 18 عاما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر": "تربطني بوالد المتهم علاقة جيرة وصداقة وعندما طلب مني النجدة في هذا الموضوع أشرت عليه بتسليم نجله للشرطة، وأوكلت أحد زملائي من مكتبي الحضور للتحقيقات نيابة عن المكتب".

وتابع أنه عندما تطورت الدعوى في الشارع وأصبحت قضية رأي عام، حيث كان المحامي الوحيد من مدينة تلا، قرر بعد إلحاح من الناس، سواء أسرته وأبنائه والأصدقاء من المحامين وخارج المهنة ألا يستمر في الدفاع عن المتهم.

واستطرد: قررت ذلك وأعلنته على الملأ لأن هذا الأمر يهم الرأي العام، مؤكدا على أن حق الدفاع مكفول بالدستور والقانون لكل متهم وحينما يلجأ للمحامي لا يمكن أن يتهرب من نصرة أي متهم لكن تطور الأمر إلى أن مقتل محمود البنا أصبح قضية رأي عام، مضيفا أنه من حق المتهم أن يلجأ لأي محام من خارج تلا.

وأوضح أن المجموع العريض من الشباب المتماثل في السن مع المجني عليه كان على أهبة الاستعداد لفعل أي شيء ضد أي شخص يتحدث عكس ما يريدون.

وعن عمر الجاني أشار إلى أن "تحقيقات النيابة بينت أن المتهم راجح أقل من 18 عاما لذلك فهو حدث ويخضع لقانون الطفل، ولذلك أحاله إلى محكمة جنايات الأحداث وليست محكمة الجنايات العادية"، مشيرا إلى أنه قدم اعتذار قبل الجلسة بوقت كاف لوالد المتهم حتى يستطيع أن يوكل أحد المحامين من خارج دائرة مركز تلا، تجنبا لصدام مع الرأي العام.