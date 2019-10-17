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عاجل.. مبعوث الأمم المتحدة لليمن يعلن تحرير بعض الأسرى

عاجل.. مبعوث الأمم المتحدة لليمن يعلن تحرير بعض الأسرى

خبراء "مصر تستطيع" يزورون العلمين.. والهجرة تشكرهم على نجاح مؤتمرهم

خبراء "مصر تستطيع" يزورون العلمين.. والهجرة تشكرهم على نجاح مؤتمرهم

الخارجية السورية: العدوان التركي وليد الأطماع التوسعية لنظام أردوغان

الخارجية السورية: العدوان التركي وليد الأطماع التوسعية لنظام أردوغان

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية بتكلفة 211 مليون جنيه بمدينة قليوب

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية بتكلفة 211 مليون جنيه بمدينة قليوب

نشرة أخبار تركيا.. حملة لإزالة اللافتات العربية من "أسكي شهير"

نشرة أخبار تركيا.. حملة لإزالة اللافتات العربية من "أسكي شهير"

آمنة: فرص عمل كثيرة للشباب بالمنطقة اللوجستية في دمنهور

آمنة: فرص عمل كثيرة للشباب بالمنطقة اللوجستية في دمنهور

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مسابقة "120 ألف معلم" خطوة لإنقاذ "روح التعليم"

مرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. إكسيد تعلن وظائف شاغرة

مرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. إكسيد تعلن وظائف شاغرة

الكيلو بـ70 جنيها.. انخفاض أسعار اللحوم في 4 محافظات

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تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

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