روى محمد البنا والد الطالب محمود البنا، الذي لقي حتفه على يد ثلاثة آخرين، تفاصيل مكالمة هاتفية بين المجني عليه والمتهم بالقتل قبل وقوع الجريمة بيوم.

وقال والد محمود لـ"الوطن" إن المتهم الرئيسي "م.ا.ر" اتصل بابني قبل الواقعة بيوم واحد وقال له: "أنا تحت البيت أهوه لو راجل انزلي"، فرد عليه محمود، وكان عاقلا "أهدي بس وبكرة نتقابل ونتكلم براحتنا"، وفي اليوم الثاني استدرج المتهمون محمود ومعرفة موعد خروجه من المنزل وأماكن مروره، وقاموا بالهجوم عليه.

وأوضح، أنه عند علم الجميع بأن المتهم أقل من 18 سنة وسيتم محاكمته في محكمة الأحداث ظهر غضب على الجميع، مؤكدا ثقته في القضاء المصري، وأن وكلاء النيابه العامة، أكدوا له أن القضية سيجري تحويلها للمحاكمة في أسرع وقت، موضحا أن الضغط الشعبي والانتفاضة التي حدثت من الشباب وأهالي تلا كانت سببا في سرعة الإجراءات.