قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن زفاف نجله شريف، الذي أقيم أول أمس بث فيه حالة من الفرح أنسته كل مصاعب الحياة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراسي على شاشة "ON E": "الفرحة كانت في كل الموجودين وتحس إن الفرح خارج من قلبهم، وكسبت عائلة جميلة بكل أفرادها".

وتابع: "إمبارح كنت حاسس إن بنتي دينا موجودة وسطنا، وأوقات كتير كنت بمسك نفسي بالعافية عشان مبكيش، ومش عايز دموعي تنزل".

واستطرد: "نظرة الحب والبسمة والفرحة والجو الجميل محسسونيش بتعب اليوم".

واحتفل الفنان هاني شاكر، بحفل زفاف نجله في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأطلت العروس بفستان باللون الـ"بيج" وليس الأبيض، بدون أكتاف، طويل، ومنفوش، كما اعتمدت على الشعر المنسدل، واختارت الـ"هير بيس" بدلًا من التاج، كما ارتدت طرحة طويلة.