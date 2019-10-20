"الري": ضخ المياه بترعة الشيخ جابر لتنمية سيناء.. ونستهدف 400 ألف فدان

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تنمية سيناء من أهم المشروعات التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي، لذلك فهي تحرص على توفير مصادر مائية مختلفة سواء مياه محلاة أو مياه جوفية أو مياه معالجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أنه خلال اليومين الماضيين جرى ضخ مياه بترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، وهي مياه صرف زراعي منقى، مشيرا إلى أنها ستزداد بعد الانتهاء من بعض المحطات.

وتابع أن المياه الموجودة هي مياه صرف زراعي ذات نوعية جيدة فيها نسبة خلط مع بعض المياه (الحلوة) وهو مشروع منذ عام 1996 وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ستطرح الأراضي على المواطنين في مزادات علنية، و"بعد توصيل البنية التحتية وزارة الري معنية بتوفير المياه لها ليتم استصلاحها".

وأوضح أن المشروع سيسمح بزراعة 400 ألف فدان، "فيه توسعات خاصة بكميات المياه بعد الانتهاء من محطة معالجة الصرف الصحي، ومشروعات تعمير سيناء لا يقتصر عن ترعة الشيخ جابر وهناك مجهودات بذلت في شمال وجنوب سيناء وفيه سدود حصاد أمطار تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية".

واستطرد: "انتهينا من تنفيذ 59 سدا وحاجزا، و19 خزانا أرضيا و15 بحيرة صناعية بمحافظة جنوب سيناء، وانتهينا في الشمال من إقامة 8 سدود و15 خزانا أرضيا"، مشيرا إلى أن السدود كان لها دور مهم خلال أمطار يومي 15 و16 بسبب ظهور عاصفة في جنوب سيناء وكان حصاد الأمطار 5 ملايين متر مكعب خلال يومين فقط".

وأكد أن فائدة هذه السدود تكمن في حماية كثير من المنشآت من خطر السيول.