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"الري": ضخ المياه بترعة الشيخ جابر لتنمية سيناء.. ونستهدف 400 ألف فدان

"الري": ضخ المياه بترعة الشيخ جابر لتنمية سيناء.. ونستهدف 400 ألف فدان

كامل كيلاني.. من موظف بالأوقاف إلى صاحبة الجلالة وأدب الأطفال

كامل كيلاني.. من موظف بالأوقاف إلى صاحبة الجلالة وأدب الأطفال

شواطئ مطروح تدخل البهجة على ذوي الاحتياجات الخاصة.. لعب وضحك ومسابقات

شواطئ مطروح تدخل البهجة على ذوي الاحتياجات الخاصة.. لعب وضحك ومسابقات

"التنمية المحلية": المحافظات بدأت منح تراخيص عربات الطعام المتنقلة

"التنمية المحلية": المحافظات بدأت منح تراخيص عربات الطعام المتنقلة

وزير الآثار: العالم يتكلم عن "خبيئة العساسيف".. اكتشاف مهم وكبير

وزير الآثار: العالم يتكلم عن "خبيئة العساسيف".. اكتشاف مهم وكبير

فيديو.. مشاهير لبنان يشاركون في المظاهرات: "بدنا نعيش بكرامة"

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بحكم قانون الطفل.. لا إعدام ولا مؤبد ولا مشدد لقتلة "شهيد الشهامة"

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بالخطوات.. كيف تحسب قيمة دعم صندوق التمويل العقاري للوحدة الخاصة بك؟

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بعد قرار العموم البريطانى بإرجائه.. أبرز مراحل بريكست منذ استفتاء 2016

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من راجح لـ تلميذة كفر الشيخ المحبوسة.. حوادث هزت الـ سوشيال ميديا خلال أسبوع

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