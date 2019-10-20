بعد العدوان على سوريا.. اقتصاد تركيا يترنح: زيادة الديون وتصفية شركات

كشفت بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، ارتفاعا في معدل غلق وتصفية الشركات التجارية في تركيا، خلال شهر سبتمبر، بلغ 20.73%، مقارنة بشهر أغسطس.

وبحسب تلك البيانات، فقد بلغت نسبة الإغلاق والتصفية في الشركات التعاونية نحو 47.83%، بينما وصلت النسبة إلى 28.98% بين الشركات التجارية، وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، فإن نسبة الشركات المغلقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، شهدت زيادة بنسبة 5.50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وسجلت الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا تسجيل أرقام مرتفعة، إذ تشير بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، إلى أن معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك تبلغ 110 مليار ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وأكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه منذ أكثر من عام وتركيا في حالة عزلة من الدول العربية نتيجة سياساتها، مشيرا إلى أن المنطقة لا يوجد بها داعم لتركيا باستثناء دويلة قطر، وقطر لا يمكنها أبدا إنقاذ الاقتصاد التركي، فى حين أن أمريكا لديها أدوات كثيرة يمكن أن تستغلها ضد تركيا لتدمير الاقتصاد التركي.

وأضاف العمدة، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الاقتصاد التركي لا يمكنه تحمل الإنفاق على العملية العسكرية التي يقوم بها أردوغان في شمال شرق سوريا، خاصة أن هذا الاقتصاد لديه الكثير من الأزمات في الفترة الأخيرة، بشكل يجعله ليس بعيدا عن الانهيار نتيجة العقوبات، التي تفرض عليه حاليا بسبب العدوان على سوريا.

وتابع العمدة، أن أردوغان دخل في مغامرة غير محسوبة بعدوانه على الأراضي السورية، مشيرا الى أن أمريكا لديها أدوات للضغط على العملة التركية، والذي يمكن من خلالها إيقاف نمو الاقتصاد التركي، وهناك تقارير تؤكد انكماش الاقتصاد التركي وأنها من أقل معدلات النمو وأصبح معدل النمو بالسالب، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي.