بالفيديو والأرقام.. انهيار دولة القانون داخل تركيا

عرضت شاشة "Extra news"، تقرير تليفزيوني تحت عنوان "انهيار دولة القانون في تركيا"، حيث ذكر التقرير، أن استقلال القضاء يُعد ركزيه أساسية لتحقيق العدل وإقامة دولة القانون هكذا نصت المواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء ، ولكن في تركيا يبدو أن الأمر مخالفًا لجميع المواثيق الدولية المتعارف عليها.

وأوضح التقرير، أن القضاء التركي فقد استقلاليته ونزاهته وأصبح عصا في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضرب بها معارضيه، ومن يرفض من القضاة تنفيذ أوامره يكون مصيره العزل أو الحبس، كما أن الاعتقال هو السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ضد معارضيه.

وأكدت القناة في تقرير لها، سقوط دولة القانون فى تركيا، بعدما أقدم رجب طيب أردوغان على عزل 4.463 قاضيا ومدعيا بجانب فصل 24.419شرطيا من جهاز الأمن العام.