عدد من النساء يتظاهرن في باريس

شاركت مئات النساء، السبت، في احتجاجات بوسط باريس اتخذن فيها أوضاعا كالموتى، أملا في جذب الانتباه للعنف الأسري ضد المرأة.

وقالت جمعيات محلية إنها تعتقد أن أكثر من 120 امرأة لقين حتفهن كنتيجة مباشرة للعنف الأسري في فرنسا حتى الآن هذا العام، ورفعت المتظاهرات لافتات بأسماء الضحايا وسقطن على الأرض ثم نهضن وهتفن "لا للمزيد"، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت ساردين بوشيه رئيسة رابطة ضحايا العنف الأسري لـ"رويترز"، إن العدد الإجمالي لضحايا العنف الأسري غير مقبول، علما بأن شقيقتها كانت قد لقت مصرعها حرقا عام 2017 على يد شريكها وعلى مرأى من ابنتها البالغة من العمر سبعة أعوام.