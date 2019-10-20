قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق إنّ الخط الثالث للمترو سيقل نحو 800 ألف راكب يوميا عقب افتتاح وتشغيل محطة هليوبوليس، مشيرا إلى أنّ الهيئة تواصل عملها الجاد لإنهاء تنفيذ مشروعات شبكة الأنفاق.

وأضاف والي لـ"الوطن" أنّ جميع قطارات الخط الثالث مكيفة وتقدم خدمات أوروبية، وعقب استكمال جميع مراحل الخط الثالث سيتم نقل مليوني راكب يوميا.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنّ محطة هليوبوليس أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث مساحتها، إذ إنّها مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

ولفت والي إلى على وجود ماكينات vtm لاستخراج التذاكر آليا لمنع الزحام أمام الشبابيك، وتوفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ الهيئة ستواصل تنفيذ مشروعات الأنفاق لاستكمال الشبكة لاستيعاب 9 ملايين راكب يوميا.

يذكر أن وزير النقل وقيادات القومية للأنفاق ومترو الانفاق سيشهدان افتتاح محطة هليوبوليس اليوم، والمدرجة بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة.

وتشهد قيادات وزارة النقل والمواصلات اليوم، افتتاح محطة هليوبوليس المدرجة ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة.