أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 286 شاحنة بضائع و393 سيارة، فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة 3 سفن وهي "القاهرة، الحرية، بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 142 شاحنة و36 سيارة، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين "أمانة" و"عزيز إكسبريس" وعلى متنهما 67 شاحنة و5 سيارات.

وحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين "آية" و"بريدج" وعلى متنهما 30 شاحنة، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية لـ3 سفن وهي: "آيلة"، "بريدج"، "سينا" وعلى متنها 47 شاحنة وسيارتان، بينما يستقبل ميناء "بورتوفيق" السفينتين "مايد لينك" و"DoDo" وعلى متنهما 350 سيارة.