"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

- حفل الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 610 و630 و810 جنيهات.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- عرض 3 أفلام "جَزْر طرابلس – بحري – الكهف" لأحمد الغنيمي ونقاش بعد العرض في مركز درب 1718 الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض فيلم "أنا حرة" في سينما زاوية الساعة 7 مساءً، احتفالاً بمرور 100 عام على مولد الأديب إحسان عبدالقدوس، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل وهابيات بمعهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 110 جنيهات.