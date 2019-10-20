12 مليون دولار إيرادات Maleficent: Mistress of Evil في أول أيام عرضه

حقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil في أول أيام عرضه بالسينمات الأمريكية 12 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم في أسبوعه الأول إلى 50 مليون دولار على المستوى المحلى، وفقا لما نشره موقع "موجو بوكس أوفيس".

تبدأ أحداث الجزء الثاني بعد 5 سنوات من الجزء الأول للفيلم، الذي يدور حول الساحرة الشريرة من أحداث فيلم التحريك Sleeping Beauty، وحقق الجزء الأول إيرادات وصلت إلى 758 مليون دولار حول العالم، وكان من المقرر طرح الجزء الثاني في مايو 2020، لكن "ديزنى" بكّرت موعد عرض الفيلم.

Maleficent: Mistress of Evil بطولة أنجلينا جولي، إيلي فانينج، سام ريلي، وإيميلدا ستونتون، وإخراج يواخيم رونينج.