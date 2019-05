شركتان تدخلان في إنتاج فيلم أنجلينا جولي الجديد

أعلنت شركة "نيو لاين سينما" و"كرييتف ويلث ميديا"، مشاركتها في تمويل فيلم Those Who Wish Me Dead، الذي تؤدي بطولته أنجيلينا جولي، ويتولى إخراجه الحاصل على جائزة أوسكر تايلور شيريدان، وهو مأخوذ عن رواية بالعنوان نفسه للكاتب مايكل كوريتا.

وتدور قصة الرواية حول صبي يبلغ من العمر 14 عامًا، ويكون شاهدًا على جريمة قتل وحشية، ثم تصدر له هوية مزيفة ويختبئ في برنامج للمهارات البرية للمراهقين المضطربين، أما القتلة فيقتلون أي شخص يأتي في طريقهم بأسلوب ممنهج سعيًا للوصول إليه.

كانت آخر أفلام أنجلينا جولي By the Sea الذي تولت إخراجه أيضا، كما تلعب دور البطولة في الجزء الثاني من فيلم Maleficent، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي مايو 2020.