قال فيلكس ريندرز رئيس اللجنة الدولية للري والزراعة (icd)، إنَّ أكثر من ثلث من سكان أفريقيا والشرق الأوسط سيعانون بشكل كبير من نقص المياه في عام 2030، مشيرًا إلى أنَّ نصيب الفرد من المياه سيصل إلى أقل من ألف متر مكعب سنويًا.

ريندرز: نصيب الفرد من المياه سيصل إلى أقل من ألف متر مكعب سنويًا

وأضاف "ريندرز"، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثاني للمياه بعنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه"، أنَّ أكثر من 70% من المياه السطحية والجوفية تستغل في الزراعة، وعليه فإنَّه في عام 2030 يجب أنَّ تصل إنتاجية المياه إلى 95% للإنتاج الزراعي.

المياه تتشكل في 97% من البحار والمحيطات.. و1% منها فقط نستطيع استخدامها

وأوضح أنَّ المياه تتشكل في 97% من البحار والمحيطات و1% فقط من هذه المياه نستطيع استخدامها؛ ما يُشكل خطرًا كبيرًا، خاصة مع زيادة السكان، موضحًا أنَّه يجب أنَّ استخدام أساليب الري الحديثة خاصة "الري بالتنقيط"مع الإقلال من "الري بالغمر" لتحقيق إنتاجية أفضل للمياه والعمل على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والوصول لأهداف التنمية المستدامة في عام 2050.