شركة طيران عالمية تبحث زيادة رحلاتها إلى مصر لتغطية طلبات السياح

أبدى مسؤولو شركة Easy Jet Airliners رغبتهم في زيادة حجم أعمالهم في السوق المصري، بداية من موسم الشتاء المقبل، ما يساهم فى دفع حركة الطيران من الأسواق السياحية المصدرة لمصر، لافتين أن هناك طلبا متزايدا لدى عملائهم للسفر إلى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي الشركة مع وزيرة السياحة المصرية، لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال الشركة، إذ التقى Johann Lundgren الرئيس التنفيذى لشركة Easy Jet Airliners التى تعتبر واحدة من كبريات شركات الطيران العالمية، وGarry Wilson الرئيس التنفيذى للشركة، وPaul Aplin رئيس قسم العمليات في الشركة، وRobert Carey رئيس القسم التجارى والاستراتيجى بالشركة.

واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه وتحقيقه في محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على إطلاقه، نوفمبر الماضي، وقامت بإهدائهم نسخة من هذا التقرير.

وأكدت نجاح الوزارة فى تحقيق أهداف المحاور المختلفة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يأتي بتضافر الجهود والعمل الجماعي بين كافة الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص من خلال صياغة رؤية موحدة والعمل علي تحقيقها بما يفيد مصر والعاملين في القطاع.

وتطرق اللقاء للحديث عن أهمية الحجز الإلكترونى للسفر والسياحة، وأوضح مسؤولو الشركة أن لدى الشركة ما يقرب من 100 مليون عميل سنويا بينهم 30 مليون عميل يعتمدون على الحجز الإلكتروني للسفر، لافتين أن الشركة لديها خاصية جديدة تقدمها لعملائها تمكنهم من الدخول على مواقع الحجز الإلكتروني مباشرة من خلال الضغط على صور المكان الذي يرغبون في السفر إليه، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأعربوا عن استعدادهم للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر بين عملائها من خلال المنصات المختلفة للشركة، مشيرين إلى أن الشركة تغطى كافة الأسواق بأوروبا وتنظم رحلات طيران بمعدلات واسعة قد تصل إلى ثلاث رحلات يومية من مقصد سياحى واحد.

وتناول اللقاء مناقشة دور الحملات الترويجية المشتركة Co-Marketing الفعال والمؤثر في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأشارت إلى محاور الحملة الترويجية الجديدة لمصرP2P" People 2 People"، والترويج للمقاصد السياحية المختلفة كل على حدى Branding By Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020، والتي تأتي ضمن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأشار مسئولو الشركة إلى أنه من المتوقع زيادة رحلات الشركة لمصر بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، العام المقبل، ما سيساهم فى جذب شرائح متنوعة من السائحين، خاصة مع افتتاح مطار سفنكس الذى سيعمل على تسهيل حركة السائحين إلي المتحف ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة، وسيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.