كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الحصة المقررة للبنوك الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة في شركة الوساطة والتسويق التي تدشن ضمن مشروع جسور الذي جرى إطلاقه مؤخرا، وستكون في حدود 20%.

وأضاف توفيق، في تصريحاته للصحفيين على هامش الندوة التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، صباح اليوم، تحت شعار مؤشر الحوكمة في أفريقيا، أن حصة وزارة قطاع الأعمال العام ستكون في حدود 24%، على أن تكون الحصة المتاحة أمام القطاع الخاص ستكون 56%.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن رأس مال الشركة سيكون 10 ملايين دولار، وسيكون بالشراكة بين الجهات الثلاثة الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، موضحا أن الشركة ستتولى عمليات النقل البري والبحري والتسويق والوساطة بين المصدرين والمصنعين بين كلا من مصر وإفريقيا.