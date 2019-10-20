ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار هاجيبيس، الذي ضرب اليابان مؤخرًا إلى 80 قتيلًا و11 مفقودًا و397 مصابًا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم، أن أكثر محافظة سقط بها عدد ضحايا هي فوكوشيما، حيث لقي 30 شخصًا مصرعهم يليها محافظة "مياجي" التي فقد فيها 17 شخصًا أرواحهم، وبعدها "كاناجاوا" التي بلغ إجمالي الضحايا فيها 14 شخصًا، مشيرة إلى أنه من بين المحافظات المتضررة أيضًا من الإعصار "توتشيجي - جونما - ناجانو - سايتاما"، بالإضافة إلى "إيوات - إباراكي".

وأضافت الشبكة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو أبي، زار قبل ساعات محافظة "ناجانو" الواقعة وسط البلاد؛ لتفقد المناطق المتضررة من الإعصار، حيث استقل طائرة هليكوبتر؛ لمتابعة الأوضاع بالمناطق التي غمرتها مياه الأمطار والفيضانات الغزيرة المصاحبة للإعصار، والتي أدت إلى انهيار سد على نهر "شيكوما" قبل أيام قليلة.