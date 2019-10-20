قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، إحالة ملف التعامل الرحيم مع الكلاب الضالة للجنة الزراعة بالبرلمان ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لإعداد تقرير للتعامل مع هذا الملف، بشكل متوازن بين الحفاظ على حياة الإنسان والتعامل الرحيم مع الحيوان.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إنه تلقى خطابات عديدة من جمعيات الرفق بالحيوان، تطالب بتدخل المجلس في مشكلة التعامل الرحيم مع قضية الكلاب الضالة. وأشار عبدالعال إلى أنه يجب التعامل بشكل متوازن مع هذا الملف ودعا لجنة الزراعة لبحث هذا الأمر ووضع تصور شامل بشأنه وإعداد تقرير وإحالته للجلسة العامة لتنفيذ ما جاء به.

وأضاف عبدالعال، أن هذه المشكلة في غاية الخطورة، موضحا أن هناك أحزاب سياسية بالخارج تتبنى في برامجها الرفق بالحيوان، ومؤكدا أن الدستور المصري نص على الرفق بالحيوان أيضا، لذلك قرر المجلس فتح هذا الملف واستدعاء كل المعنيين من الحكومة لإتخاذ القرار اللازم.

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، إن اللجنة بالفعل عقدت جلسات استماع واسعة مع المجتمع المدني والحكومة لوضع تصور بشأن التعامل مع قضية الكلاب الضالة، وانتهى النواب لتشكيل لجنة حكومية وعقد ورش عمل مع منظمات المجتمع المدنية للوضع حلول تتناسب مع الظروف الخاصة بمصر.