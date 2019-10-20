تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلية الحربية صباح اليوم، وتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية.

وأذاعت قناة ten نقلا عن المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، تقريرا مفصلا عن الزيارة شمل بعض اللقطات منها، ولقاء الرئيس السيسي بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وجاء في التقرير: "تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي يتم من خلاله اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة".

وأوضح التقرير: "ناقش الرئيس السيسي عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات، التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، وبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي".

وأكد الرئيس السيسي أنّ القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري بكل نزاهة وحيادية، وأنّ الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

وأثنى الرئيس بالطلبة المتقدمين على الالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسؤولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، وليتواصل عطاء القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

وحضر مراحل الاختبار الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديرو الكليات والمعاهد العسكرية.