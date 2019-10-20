تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي: قمة سوتشي تهدف لدعم العلاقات "الأفريقية - الروسية"

نشر الموقع الرسمى لقمة سوتشي كلمة ترحيبية للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته، إن قمة روسيا - أفريقيا التي تعقد بمدينة سوتشى يوم 24 أكتوبر 2019، تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية.

أنفاق بورسعيد الجديدة.. "حلم طال انتظاره"

عرض الإعلامي عمرو أديب، تقريرا تليفزيونيا من داخل أنفاق بور سعيد الجديدة، يرصد التشغيل التجريبي لها، وأهميتها في القضاء على الزحام وطوابير دخول الأفراد والبضائع لسيناء في 20 دقيقة فقط، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وذكر المهندس محمود سلطان، مدير تنفيذ الأعمال بمصنع الحلقات الخرسانية، إن جسم النفق عبارة عن حلقات خرسانية تم صبها ونقلها للمصنع، وهي تقوم بتبطين جسم النفق بالكامل، مشيرا إلى نفق طوارئ آخر أسفل نفق السيارات.

استقالة وزراء سمير جعجع من الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، استقالة وزرائه من الحكومة، مؤكدا أن التحديات التي تواجهها البلاد غير مسبوقة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي له أمس: "لم نلمس أية نية جدية من المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الأزمات"، مؤكدا: "لا ثقة لدينا في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات".

لبنان: لا رسوم جديدة واتجاه لفرض "ضرائب مدروسة"

كشف مصدر حكومي لبناني أنه لن يتم فرض رسوم على اللبنانيين، مشيرا إلى توجه لفرض "ضرائب مدروسة" على المصارف، حسبما أفادت قناة "العربية"، وأضاف أن الخطة الجديدة تقضي بتخفيف العجز المالي للدولة اللبنانية.

"إذا وعد أخلف".. تركيا تخرق وقف إطلاق النار في سوريا وتستهدف مدنيين

ارتفع عدد الضحايا المدنيين في شمال سوريا إلى 14 جراء ضربات جوية تركية وقصف مدفعي استهدف منطقة أبو رأسين وقرى باب الخير أم عشبة ومضبعة التابعة لها بريف مدينة رأس العين الشرقي، وعدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 15 جريح بعضهم في حالات خطرة.

وتستمر الاشتباكات بوتيرة متفاوتة العنف، على محاور باب الخير أم عشبة ومضبعة بالمنطقة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، ومجموعات إرهابية مسلحة موالية لتركيا من جانب آخر، بعد هجوم بدأه الأخير، وتتكون المجموعات هذه من نحو 100 عنصر بقيادة أحد قادة الفصائل الذي ينحدر من منطقة أبو رأسين، فيما أسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم، فيما ارتفع إلى 8 تعداد قتلى قوات سوريا الديمقراطية ممن قتلوا بقصف جوي وبري واشتباكات في المنطقة.

"الأعلى للجامعات" يطرح مشروع قانون جديدا لتعيين المعيدين

أكد الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أمس، أن المجلس وافق، في اجتماعه الشهري، على مقترح مشروع قانون جديد لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، مشيرا إلى أن تنفيذه، سيبدأ اعتبارا من العام الجامعي 2020/ 2021.

ويضيف مشروع القانون مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتنص على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.

7 مشاهد لمقتل محمود البنا.. من "ستوري فيسبوك" إلى "جلسة محاكمة راجح"

تعقد محكمة جنايات الطفل بالمنوفية، الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين، لاتهامهم بقتل الشاب "محمود البنا" والمعروف باسم "شهيد الشهامة"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 11 يوما من الجريمة، حيث حققت خلالها النيابة الدعوى، وجمعت أدلتها لتطرحها على بساط بحث المحكمة، تحقيقا لمفهوم العدالة الناجزة.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار الاثنين والثلاثاء

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد الأحد وعلى جنوب الصعيد الثلاثاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد يوم الاثنين نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الاثنين والثلاثاء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

نيكول سابا تنتقد ساويرس بسبب "نكتة على متظاهرات لبنان": "عيب"

هاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، نجيب ساويرس رجل الأعمال، بسبب ما اعتبرته تنكيتًا منه على بلادها "لبنان"، في ظل التظاهرات التي تشهدها لليوم الثالث على التوالي.

وكان ساويرس، نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تغزل فيها بالمتظاهرات اللبنانيات، وكان نصها: "نكتة اليوم: قاعد بتفجر على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

ولم تعجب النكتة نيكول، لتشارك التغريدة عبر حسابها على تويتر، مرفقةً إياها بتعليق حمل انتقادات كبيرة له، وكتبت: "والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ بإحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!، نكتة بايخة، عيب".

الزمالك يقفز لصدارة الدوري "مؤقتا" بعد الفوز على المقاولون العرب

تصدر نادي الزمالك جدول الدوري المصري، مؤقتا، بعد تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الثاني للمباراة أحداث مثيرة منها حالتين طرد واحدة للاعب فرجاني ساسي "نادي الزمالك"، والثانية للجزائري سيف الدين الجزيري "نادي المقاولون".

وسجل ثنائية الزمالك اللاعب فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، فيما أحرز اللاعب محمد سالم هدف نادي المقاولون، في المباراة التي منحت نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة.