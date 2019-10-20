قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنّ جميع دول العالم تعاني من ظاهرة الإرهاب ومخاطره على الأصعدة كافة، خاصة أنّه ظاهرة مركبة لا تقتصر مواجهتها على المواجهة المسلحة فقط، إذ إنّ لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، تستوجب تضافر جميع الجهود في الدولة للوصول إلى علاج جذري لهذه الظاهرة، يقودنا في النهاية للقضاء عليها نهائيا.

وأضاف عبدالعال موجهًا حديثه للنواب: "لا يخفى عليكم أيضا التهديد الذي تشكله ظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، هذا التهديد الذي يتجسد في مخاوف من عودة هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى دولهم، أو تحركهم إلى ساحات أخرى، وانخراطهم في أعمال إرهابية داخل دولهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، يمكن لها أن تنشط في أي وقت، وقد تعمل على تجنيد مقاتلين آخرين، وتكوين خلايا إرهابية جديدة".

وتابع رئيس البرلمان: "لذلك، أقترح تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وسأخطركم بتشكيل اللجنة في الجلسات المقبلة".