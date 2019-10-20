قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنّ مشكلات القطاع العام كبيرة إداريا وهيكليا، موضحا أنّ المشكلة في الإدارات والهيكلة، لكن الحديث هنا عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام "عايزة النسف".

وتابع عبدالعال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خلال الرد على ملاحظات النواب على القانون: "قلنالهم أكتر من مرة، لازم يتم بتدريبهم في مركزين تابعين لكلية الحقوق بجامعة عين شمس على الوسائل الحديثة في فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأي القانوني.