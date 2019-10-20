حصلت "الوطن"، على فيديو خاص يتضمن لحظة دخول محمد راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا لأولى جلسات محاكمته اليوم، وسط حراسة مشددة من قوات الأمن والداخليه مع تجمهر عدد كبير من الأهالي.

وقررت محكمة جنايات الطفل، صباح اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث أغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

يُشار إلى أنَّ المحاكمة تأتي عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيسبوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".