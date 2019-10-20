احتشد عدد من شباب محافظة المنوفية قرب محكمة شبين الكوم، قبيل بدء جلسة محاكمة محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل الطفل محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية.

وقال شاب يدعى مصطفى إنّه حضر وآخرين من أقرانه للتضامن مع أسرة المجني عليه محمود البنا الذي وصفوه بـ"أبو الرجولة"، وأيّده في ذلك "عبدالله" الذي قال إنّ المجني عليه محمود البنا يستحق لقب "شهيد الشهامة" لانتقاده تصرف المتهم "راجح" بمضايقة إحدى الفتيات والتعرض لها في الطريق العام.

وكثفت قوات الأمن انتشارها في الشوارع المؤدية إلى المحاكمة، حيث تبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

وتبدأ أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الحالي، أمام محكمة جنايات الطفل بالمنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وأغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة بحواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتأتي المحاكمة عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيس بوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".