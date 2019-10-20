وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى كابول الأحد في زيارة لم تعلن مسبقا، على ما أفاد مسؤول أفغاني.

وتأتي زيارة إسبر، الأولى التي يقوم بها لأفغانستان منذ توليه وزارة الدفاع في يوليو، وسط غموض كبير حول مصير المهمة العسكرية الأميركية في أفغانستان بعد انهيار المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية فواز امان إنّ إسبر سيلتقي "أبرز القادة الافغان ويتلقى عرضا موجزا بخصوص العمليات".

وكانت الولايات المتحدة وطالبان الشهر الفائت على وشك توقيع اتفاق يتضمن سحب القوات الأميركية من افغانستان مقابل ضمانات أمنية متنوعة من الحركة الجهادية.

لكن الامال بتوقيع الاتفاق تبددت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة" بعد هجوم لطالبان اسفر عن مقتل جندي أميركي.

وتحدث الموفد الأمريكي زلماي خليل زاد الذي قاد المفاوضات، في شكل غير رسمي مع مسؤولي طالبان اثناء زيارة لباكستان، ما عزز إمكان سعي واشنطن لاستئناف المفاوضات.

ولم ترد القوات الأمريكية في افغانستان ومقرها كابول على طلب وكالة فرانس برس التعليق على زيارة إسبر.