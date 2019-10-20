وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه".

ويعد أسبوع القاهرة للمياه، أحد أكبر الأحداث المائية على المستوى الوطنية والإقليمي والدولي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثاني، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه بشكل عـام إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، بالإضافـة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.