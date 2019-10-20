يحدث اليوم.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 20 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

تنطلق فعاليات أسبوع القاهـرة للميـاه 2019 في نسخته الثانية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه".

يعد الأسبوع مـن أكبـر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائيــة والري المصرية سنويا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ويعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة محافظ القاهرة خالد عبد العال بديوان عام المحافظة ويعقبه حفل توزيع عقود تقنين أوضاع لعدد من مستثمري منطقة شق الثعبان ، وعدد من عقود التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وزيرة الثقافة ترأس الوفد المشارك بمعرض بلجراد الدولي للكتاب في صربيا

تترأس وزيرة الثقافة وفدا مكونا من 60 فنانا وأديبا ومفكرا في معرض بلجراد الدولي للكتاب، حيث تحل مصر ضيف شرف المعرض في الدورة 64.

المركز القومي للبحوث يدشن المدرسة الدولية الأولى للتطورات الحديثة في علم الأطياف

يدشن المركز القومي للبحوث المدرسة الدولية الأولى للتطورات الحديثة في علم الأطياف برئاسة الدكتور ضياء الدين كمال يوسف أستاذ مساعد أطياف الليزر بالمركز، والتي ستبدأ فعالياتها بمقر شبكة المعامل المركزية داخل المركز.

استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

فريق عمل مشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ينظم ورشة عمل

ينظم فريق عمل مشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " بوزارة التنمية المحلية ورشة عمل تدريبية تحت عنوان " دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني" لمحافظتى قنا وسوهاج.

لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تعقد اجتماعا مشتركا

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعا مشتركا لها مع هيئة مكتبي لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تستعرض تنفيذ التوصيات التي صدرت خلال دور الانعقاد الرابع

تستعرض لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي خلال اجتماعها تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع فيما يخص وزارة البيئة.

لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب تستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء

تستكمل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماع مشترك لها مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 ومشروعات القوانين المقدمة من النواب ممدوح مقلد ومحمد عبد الغني ومحمد مصطفى سليم وشيرين فراج عن ذات الموضوع.

وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول

يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول 2019، الذي تنظمه جامعة أسوان.

أمسية فنية يحييها ثلاثي مانيلا للموسيقى على المسرح الصغير بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وبالتعاون مع سفارة الفلبين بالقاهرة، أمسية فنية يحييها ثلاثي مانيلا للموسيقى، وذلك في الثامنة مساء، على المسرح الصغير بالأوبرا.

مركز إبداع "قبة الغورى" بشارع الأزهر يقيم احتفالية شعرية غنائية بعنوان "عروسة من سينا"

يقيم مركز إبداع "قبة الغورى" بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء احتفالية شعرية غنائية بعنوان "عروسة من سينا"، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، يقدم خلالها الشاعر الكبير "محمد بهجت" عددا من القصائد التي تناولت نصر أكتوبر لكبار الشعراء.

إطلاق الحملة القومية ضد مرض البلهارسيا بمحافظة بني سويف

تطلق محافظة بني سويف الحملة القومية ضد مرض البلهارسيا، وذلك حتى يوم الخميس 7 نوفمبر المقبل و تستهدف البؤر ذات الانتشار العالي بالمرض، وعلاج جميع الفئات العمرية، باستثناء الأطفال أقل من 5 سنوات والحوامل والمرضعات.

مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية يعقد محاضرة عن تصوير القصص الدينية في المخطوطات القبطية

يعقد مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "تصوير القصص الدينية في المخطوطات القبطية: من القرن الخامس إلى العاشر الميلادي"، يلقيها الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، الحاصل على الدكتوراه في الفن القبطي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا.

جامعة عين تستقبل أولى فعاليات الموسم الثقافي والفني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بندوة عن حرب أكتوبر

تستهل جامعة عين شمس، أولى فعاليات الموسم الثقافي والفني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بندوة "من إيلات إلى نصر أكتوبر"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة.

مدرسة السنبلاوين الثانوية للبنات تنظم ندوة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

تعقد مدرسة السنبلاوين الثانوية للبنات ندوة في العاشرة صباحا بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973 يتحدث فيها المقاتل البطل ( إبراهيم سيد عبد العال أبو العلا - صائد الدبدبات الأول في تلك الحرب ) .

إقامة عدة ندوات في عدة مواقع ثقافية بالدقهلية في ذكرى معركة المنصورة الجوية

"ذكرى معركة المنصورة الجوية التي شهدتها سماء الدقهلية خلال حرب أكتوبر 1973" هي موضوع ندوات تقام في الحادية عشر صباحا في عدة مواقع ثقافية بالدقهلية تشمل "المكتبة الثقافية بقرية العيادية مركز شربين وبيت ثقافة قرية الدروتين مركز نبروه والمكتبة الثقافية بقرية كفر الترعة الجديد مركز شربين" .