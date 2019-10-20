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صورة.. نيكول سابا عن التظاهرات: كلنا صوت واحد.. لبنان يثور

صورة.. نيكول سابا عن التظاهرات: كلنا صوت واحد.. لبنان يثور

تخزين مليون متر مكعب من مياه الأمطار بوادي صوانة في دهب

تخزين مليون متر مكعب من مياه الأمطار بوادي صوانة في دهب

عمدة بافوس القبرصية: علاقات التعاون مع مصر ينتظرها مستقبل باهر

عمدة بافوس القبرصية: علاقات التعاون مع مصر ينتظرها مستقبل باهر

محلل سياسي: حان الوقت لفرض العقوبات على أنقرة وإسقاط أردوغان

محلل سياسي: حان الوقت لفرض العقوبات على أنقرة وإسقاط أردوغان

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ضبط عاطلين هاربين من حكمين بالسجن المؤبد بالقليوبية

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