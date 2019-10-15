خبير اقتصادي: العالم يتجه للاستثمار في إفريقيا

أكد الدكتور عاطف الشرقاوي، خبير ريادة الأعمال والابتكار المجتمعي والتنمية المستدامة، على أن الفترة الزمنية التي يمر بها العالم خاصة الدول النامية هي فترة شديدة الخصوصية، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها.

وأضاف الشرقاوي خلال لقاء مع برنامج "شركاء في عالم واحد" على إذاعة القاهرة الكبرى، أن الوضع العام في الدول الأفريقية، في تحسن مستمر في الأونة الأخيرة، وذلك حسب تقرير بيئة الأعمال، الصادرة من البنك الدولي حيث كشف أن هناك 250 حالة تحسن لبيئة الأعمال على مستوى العالم مقارنة بـ 180 حالة تحسن قبل ذلك، خاصة في القارة الافريقية.

وأوضح الشرقاوي أن هناك دول أفريقية كثيرة شهدت طفرة في مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية البشرية خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، بعد فترات عدم الاستقرار التي مرت بها دول القارة الإفريقية منذ الستينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي، ومع نهاية التسعينيات بدأت معظم الدول الأفريقية تستقر فيها النظم الحاكمة وبدأت خطواتها نحو التنمية.

وتابع الشرقاوي، ان اهتمام الدول الأفريقية أصبح متزايد بالابتكار والإبداع والمشروعات الصغيرة والمبتكرة، بالإضافة إلى اهتمام العالم والتكتلات الاقتصادية بأفريقيا كأرض خصبة للتنافس، وهناك بعض الأرقام التي تدل على اهتمام خبراء الاقتصاد على مستوى العالم وعلى رأسهم الصين والولايات المتحدة الأمريكية بالاستثمارات التي تتم على الأراضي الأفريقية.

وأشار الشرقاوى، إلى أن بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي أصبح هناك استيعاب كامل للحالة التي وصلت إليها دول إفريقيا، واستطاعت أن تحقق إضافة قوية للأوضاع الراهنة، كما أن الخمس سنوات الأخيرة، شهدت الطفرة في كثير من الدول كالسنغال ونيجيريا وكينيا وأوغندا وغانا وإثيوبيا، كما أن رؤية مصر لأفريقيا 2063 كانت رؤية مستقبلية للخمسين سنة المقبلة، وهي رؤية تعتمد على المشروعات والمبادرات والأفكار، وجرى بالفعل التفكير في إطلاق 12 مشروعا مشتركا، ويجري تنفيذ هذه المشروعات بهدف المشاركة والتعاون وربط الدول الأفريقية بعضها البعض.