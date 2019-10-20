يلتقى إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع نظيره أبوالمرزوق على الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى، غدًا الاثنين.

قالت مصادر بـ«الغرف» لـ«الوطن» إنه سيتم التوافق على الكثير من أوجه التعاون الاستثمارى والتجارى والإنمائى، الذى أدرج بتوصيات اللجنة المشتركة، وتضمّن قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالسعى لتسجيل الشركات المصرية فى مشاريع الكويت 2030، التى تتجاوز موازنتها 100 مليار دولار فى الكثير من مشروعات البنية التحتية، بتحالفات للشركات المصرية مع نظرائهم الكويتيين، لإعادة إعمار العراق والمشاريع الزراعية والصناعية.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنه «سيتم التشديد على تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاستمرار فى تبادل الفرص التجارية والاستثمارية بشكل دورى بين الغرف التجارية من كلا البلدين، مع تبادل أحدث التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع التجارى والتعديلات التى طرأت عليها فور صدورها».

وأوضحت المصادر أنه سيتم الاتفاق على خلق آلية لتلقى مشكلات المستثمرين والسعى لحلها من خلال الجهات التنفيذية فى الجانبين مع قيام الغرف بالتوفيق لفض المنازعات التجارية التى تحدث جراء التعاقدات الثنائية، ثم التحكيم إذا لزم الأمر قبل اللجوء للقضاء.

وتحتل الكويت المرتبة الرابعة كمصدر للاستثمار فى مصر، والثالثة عربياً، وذلك من خلال 1166 شركة، بإجمالى 3٫76 مليار دولار، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية بالكويت 1٫1 مليار دولار، تركزت معظمها فى مجالات البناء والتشييد والخدمات.