"الغرف التجارية: مبادرات لخفض أسعار السلع وتقليل هوامش الربح

قال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن خفض أسعار الوقود سيكون له تأثير على أسعار باقي السلع، لافتا أن هناك تجار أطلقوا مبادرات لتخفيض أسعار السلع وتقليل هوامش الربح.

وناشد العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، المصنعين والمستوردين بضرورة المساهمة في تخفيض الأسعار سواء للمنتجات المصنعة أو المستوردة.

وأوضح أن نسبة انخفاض الأسعار ستكون متفاوتة، لافتًا إلى صعوبة استنتاج نسبة موحدة لانخفاض الأسعار، مشددًا أن الجميع سيشارك في توجه خفض الأسعار ومراجعة تكلفة الاسعار.