التقى وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم، السفير أحمد فاروق محمد توفيق، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن العساف تسلم نسخة من أوراق اعتماد توفيق سفيرا لمصر لدى المملكة تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في وقت سابق من العام الجاري، إن العلاقات السعودية المصرية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، معربا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وتدعيم أواصر التضامن العربي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.