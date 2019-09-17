قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إن مصر أدانت بكل قوة الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، وتقف معها وتدعمها ضد هذه الاعتداءات .

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذه الاعتداءات مرفوضة، حيث إنها خارج نطاق الشرعية والقانون الدولي، ولا بد أن يتضافر المجتمع الدولي لمؤازرة المملكة وتحديد المسؤول عن هذه الأعمال غير الشرعية.

وتابع: "نسعى من خلال دعم الجهود التي تبذلها فرنسا ودول أخرى للحد من هذا التوتر، ومنع اندلاع صراع مسلح واسع الانتشار سوف يكون له آثاره المدمرة على المنطقة بأسرها، ولكن في نفس الوقت نحن قادرن في إطار التضامن فيما بيننا، على الحفاظ على الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العربية بما يحقق المصالح المشتركة".

وأردف: "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وسوف ندعم السعودية فيما تواجهه، حيث نعتبره يؤثر علينا ونتصدى له". واستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، جان-إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بقصر التحرير التابع لوزارة الخارجية في القاهرة، وعقد معه جلسة مباحثات ثنائية.