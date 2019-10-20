ذكر نائب رئيس الهيئة التنفيذية لقوات سوريا الديمقراطية، حكمت حبيب، اليوم، أن 20 شخصاً قُتلوا خلال القصف التركى على مدينة «رأس العين»، خلال الـ24 ساعة الماضية، رغم إعلان الهدنة، وأضاف أن «الطائرات التركية تواصل استهداف المدنيين، رغم الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، الخميس الماضى، الذى قضى بوقف إطلاق النار».

فى المقابل، دعت أنقرة «واشنطن» إلى استخدام نفوذها لدى القوات الكردية لضمان انسحابها المنظم من شمال شرق سوريا، حسبما أكد المتحدث الرئاسى التركى لوكالة الأنباء الفرنسية، مضيفاً أن تركيا لا نية لديها فى «احتلال» هذه المنطقة الحدودية.

وكشف المبعوث الأمريكى السابق للتحالف الدولى ضد تنظيم «داعش» الإرهابى، بريت ماكجورك، خلال ندوة حوارية، تفاصيل صادمة عن دعم تركيا الضخم لتنظيم «داعش» لتأسيس دولة الخلافة المزعومة على حدود تركيا، قائلاً إن تركيا سمحت بعبور 40 ألف داعشى قدموا من 110 دول إلى مطارات أنقرة المختلفة للانضمام إلى التنظيم الإرهابى وعبروا الحدود إلى السورية عبر تركيا».

"الشئون العربية بالبرلمان" تعلن الانعقاد الدائم بسبب "العدوان" وتدعو إلى مقاطعة "أنقرة"

من ناحية أخرى، ألقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بياناً أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، بحضور السفير السورى بسام درويش، والقنصل السورى محمد عرنوس، أدان فيه العدوان التركى على سوريا. وقال النائب أحمد رسلان، رئيس «الشئون العربية»، إن «اللجنة فى حالة انعقاد دائم بسبب الهجوم الهمجى والبربرى الذى شنّته القوات المسلحة التركية على الأراضى السورية».

وطالب «رسلان» بمقاطعة عربية كاملة لتركيا اقتصادياً وتجارياً وسياسياً وسياحياً وطرد سفراء تركيا من أراضيها لوقف عدوانها، متابعاً: «اللجنة ستكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الاعتداءات التركية».