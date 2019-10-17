أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعدادها للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، نقلا عن "سكاي نيوز".

جاء ذلك ردا على إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم، أن تركيا ستعلق عمليتها العسكرية في شمال سوريا لـ5 أيام، على أن تنهيها إذا انسحب المقاتلون الأكراد من هذه المنطقة، خلال هذه المهلة.

وقال بنس للصحفيين بعد محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، استمرت أكثر من 4 ساعات، إنه للسماح بانسحاب القوات التركية خلال 120 ساعة، سيتم تعليق كل العمليات العسكرية في إطار عملية "نبع السلام"، على أن تتوقف العملية نهائيا فور إنجاز هذا الانسحاب".

وتابع: "على القوات الكردية أن تنسحب من منطقة بعمق 32 كيلومترا، بحيث تتحول في النهاية إلى منطقة آمنة".