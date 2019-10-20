اعرب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن بالغ سعادته بالزيارة التي يقوم بها حاليا الي القاهرة مؤكدا ان مصر لها ولشعبها العزيز في قلوب أبناء الكويت جميعا محبة كبيرة رسختها الروابط التاريخية والأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح في تصريح عقب وصوله عصر اليوم أن زيارته تأتي في اطار التشاور المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

موضحا أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة العربية والعالم متغيرات كثيرة وتحديات عديدة تتطلب العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والامن والسلام في الشرق الأوسط.وأشاد الشيخ جابر المبارك بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين معربا عن اعتزازه بمستوى التعاون المشترك القائم بينهما بفضل حرص الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطويرها وتعزيزها.

وأعرب عن أمله أن تكون هذه الزيارة فرصة طيبة تمكننا من الانطلاق الى آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وتطويرها بما يواكب طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.وقال انه يتطلع الى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لينقل إليه تحيات أخيه أمير البلاد وولي العهد وتمنياتهما للشعب المصري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

وأشار المبارك إلى أن مباحثاته مع الدكتور مصطفى مدبولي ستتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في كافة المجالات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين إضافة الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.