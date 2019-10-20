تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح، من ضبط تشكيل عصابي من 4 شباب تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية بنطاق مدينة مرسى مطروح، خاصة الورقة فئة 50 جنيه.

كانت معلومات وردت إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، عن قيام بعض الشباب بتكوين تشكيل عصابي يقوم بتزوير العملات الورقية، وبالعرض على اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، أمر بسرعة ضبط التشكيل العصابي.

وبتكثيف التحريات والبحث، تمكنت الشرطة من ضبط 4 أفراد، بشارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، وعثر بحوزتهم على طباعة ألوان ومبلغ من العملات المزورة فئة الخمسين جنيه، بينهم 2 طلبة في كلية الحقوق و2 عمال، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.