صرحت نيابة العاشر من رمضان بدفن جثمان المواطن الذي توفي بعد واقعة مشاداة مع موظفة بالتأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان، والتى قامت على إثرها الموظفة بالاعتداء عليه بالحذاء.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا من "عصام محمد " يفيد باتهام (وداد.ا) موظفة بمكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان بالتسبب في وفاة والده، 65 عاما، بعد وقوع مشادات بينهما واعتداء الأخيره عليه بضربه بالحذاء.

انتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر لمكان الواقعة، وتم التحفظ على الموظفة وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيقات.