فيديو .. فاروق الباز: هناك نهر في كوكب المريخ يُسمى "وادي القاهرة"

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن كوكب المريخ يشبه بشكل كبير جدا كوكب الأرض، كما أن المريخ مر بعصور جيولوجية تشبه ما مر به كوكب الأرض، حيث إن طبيعته الجغرافية صحراوية وكانت تهطل عليه أمطار غزيرة، أنشأت أنهارا، "فيه نهر هناك أنا سميته وادي القاهرة"، على حد قوله.

وأضاف "الباز"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن القاهرة نفسها سُميت بسبب كوكب المريخ، حيث إنه أثناء العصر الفاطمي أرادوا بناء مدينة جديدة في مصر تكون عاصمة الحكم، حيث كانت المدينة تُسمى الفسطاط.

وتابع، "جمعوا العلماء كلهم عشان يختاروا اسم للمدينة، ووضعوا خشبتين في الأرض وعلقوا بهما حبل يتوسطهما، أملا أن يختاروا بدقة اسما للمدينة، ثم أدوا صلاة العشاء، وبعد ذلك جاء غراب فجأة وخطف الحبل مرة واحدة، فالعالم الفلكي الذي كان يجلس معهما قال القاهر في صعود لعلها تكون القاهرة، وكان يقصد بالقاهر كوكب المريخ، فسميت مدينة القاهرة بهذا الاسم".