قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن روسيا لا تستطيع حاليا الصعود إلى سطح القمر، مضيفا، "دي شغلانة كبيرة متقدرش تعملها في الوقت الحالي، وكان هناك تحديات بين روسيا وأمريكا من أجل الصعود لسطح القمر، للحصول على أكبر قدر ممكن من التكنولوجيا والديجيتال، وتطوير شبكة الاتصالات".

وأضاف "الباز"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم، أن الصين كانت ترغب في الصعود على سطح القمر، ولكن بسفينة غير مؤهلة "على قدهم يعني"، على حد قوله، موضحا أن العلماء نصحوا الصين بأنها في حالة رغبتها للصعود إلى سطح القمر أن تصعد في الجزء المخفي عن الأرض، لاكتشاف عما إذا كانت توجد مياه ثلجية هناك من عدمه.

وعما يتردد أن أمريكا لم تصعد لسطح القمر، قال، "ده تخاريف، الناس بتخرف، أمريكا جابت صخور ليس لها مثيل على سطح الأرض، رجعوا بالدليل وبعينات ليس لها مثيل على الأرض، وكان حجم هذه الصخور 800 كيلوجرام".