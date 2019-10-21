"حاجة زي Prison Break".. أحمد العوضي يصف مسسل شديد الخطورة

يبدأ الفنان أحمد العوضي تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، خلال أيام، وذلك في أولى بطولاته التليفزيونية، بعد بزوغ نجوميته خلال الأعوام الأخيرة.

وقال العوضي، لـ "الوطن"، إن مسلسله ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن، إذ تدور أحداثه في 7 حلقات فقط، ومن المقرر تقديمه على سلسلة أجزاء، وذلك على نفس نهج المسلسلات الأجنبية كـ "Prison Break" وما شابه، بحسب قوله.

ويشارك في بطولة "شديد الخطورة" ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا، حمزة العيلي"، وهومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.