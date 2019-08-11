واصل الفنان أحمد العوضي، تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، مع الفنان محمد إمام، وياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب، حيث من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

ونشر "العوضي"، صورة لمحمد إمام، من كواليس تصوير الفيلم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثنى خلال التعليق عليها، على العلاقة الوطيدة التي تجمعهما.

وكتب "العوضي": "أنا أول مره اشتغل مع محمد إمام ومتقابلناش قبل كده إلا مرة واحدة، بس الصراحة أنا مبسوط جدا إني اتعرفت عليك على المستوى الشخصي وإني اشتغلت معاك، من أنضف الناس اللي ممكن البني آدم يقابلهم، الراجل عنده سلام نفسي صعب تلاقيه عند حد واجتهاد غير طبيعي في الشغل وحريص إن كل الناس اللي معاه يبقو كويسين".

وأضاف: "استنو فيلم لص بغداد واستنو مشاهد أكشن هتعجبكم إن شاء الله لازم تعجبكم إحنا كسرنا اللوكيشن علي بعض.. بحبك يا إيمو يا ابن الأصول".