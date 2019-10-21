استنكرت الفنانة أصالة نصري، حديث البعض عن علاقتها بزوجها طارق العريان، عبر السوشيال ميديا، بعد انتشار أنباء تفيد بانفصالها عنه، وأن إعلانها لخبر الطلاق مسألة وقت ليس أكثر.

وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي".

وأضافت "أصالة"، بعد أن نشرت صورة تجمعهما معا: "وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصا، لها سوء الصَّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح، وأصدقاء، وقبل كلّ ذلك أولادنا".

وأوضحت: "كرامته من كرامتي، وهو لمّ يخذلنِ وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي، ويرى محاسني، خلافنا دائما بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبرا، لما تردّدتُ بإخباركم، شكرا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".