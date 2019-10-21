شعبة القصابين: ضخ الدولة للحوم في الأسواق أحدث توازنا في الأسعار

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابيين بالغرفة التجارية، إن الدولة ضخت كميات كبيرة من اللحوم الحية- اشترتها مؤخرا من الخارج- في الأسواق، ما أدى إلى انخفاض سعر اللحوم بالمجمعات "الدولة عملت حالة من التوازن".

وأضاف "عبد الباسط" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E" أن أسعار اللحوم في الأسواق تتراوح ما بين 80 إلى 100 جنيه، ويتم بيعها بأكشاك "أمان" والمجمعات الاستهلاكية، موضحا أن مثيلاتها في المحال التجارية يتراوح سعرها بين 120 إلى 140 جنيها.

وأكد نائب رئيس شعبة القصابيين بالغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم لن تزيد بسبب ثبات أسعار الأعلاف الحيوانية، حيث تستورد مصر 80% منها، مشيرا إلى أنه من الضروري التوسع في العملية الإنتاجية بحيث تهتم الدولة بزراعة الأعلاف للحفاظ على الإنتاج والذي بدوره سيقل السعر.

واستطرد: "فيه حالة ركود شديدة موجودة في السوق مع المعروض الكبير اللي عرضته الدولة من الخارج فده اللي عمل التوازن، وعلشان نحافظ على استقرار الأسعار لا بد من زيادة الرقعة الزراعية وزراعة الأعلاف في مصر".